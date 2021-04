Isola dei Famosi 2021 | Dayane prossima naufraga?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 aprile 2021)Mello è una professionista dei reality, da Pechino Express e L’dei, fino al GF Vip li ha fatti praticamente tutti. Ospite a L’Party la modella brasiliana ha spiegato le differenze tra il GF e L’palesando la sua volontà di volervi partecipare. Le parole diMello “Confermo che è più difficile vivere nell’dei. Perché nella Casa c’è anche da mangiare! Ma non puoi paragonare 10 giorni a 6 mesi come ha fatto Akash. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia io ricordo perfettamente la mia esperienza – queste le parole diMello che si leggono – Arrivi sull’già stanca, dormi tutti insieme attaccati e pieni di sabbia e avere costantemente fame. Quindi tra ...