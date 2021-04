Isola dei Famosi 2021: cambia il giorno della diretta a causa del calo di ascolti? (Di sabato 24 aprile 2021) Da quando l’Isola dei Famosi 2021 ha introdotto nuovi naufraghi e ha deciso di andare in onda il giovedì con la registrazione piuttosto che con la diretta, gli ascolti sono tremendamente calati. Il reality, infatti, sta perdendo colpi e il pubblico ha iniziato a manifestare la propria delusione. Ecco quindi che i produttori sarebbero pronti a tornare alle origini: andare in onda con il live. Il giovedì, tuttavia, è occupato motivo per cui dovrebbe cambiare il giorno della messa in onda. Isola dei Famosi 2021: il reality cala di ascolti Era partita col botto la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma poi gli ascolti sono calati in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 aprile 2021) Da quando l’deiha introdotto nuovi naufraghi e ha deciso di andare in onda il giovedì con la registrazione piuttosto che con la, glisono tremendamente calati. Il reality, infatti, sta perdendo colpi e il pubblico ha iniziato a manifestare la propria delusione. Ecco quindi che i produttori sarebbero pronti a tornare alle origini: andare in onda con il live. Il giovedì, tuttavia, è occupato motivo per cui dovrebbere ilmessa in onda.dei: il reality cala diEra partita col botto la nuova edizione dell’dei, ma poi glisono calati in ...

