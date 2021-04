Irlanda-Italia oggi: orario, tv, programma, streaming Sei Nazioni rugby femminile (Di sabato 24 aprile 2021) oggi, sabato 24 aprile, si conclude il Sei Nazioni femminile 2021 di rugby con le finali: l’Italia, che ha chiuso la Pool A alle spalle dell’Inghilterra e davanti alla Scozia, si giocherà il terzo posto assoluto nel torneo con l’Irlanda, seconda classificata nella Pool B alle spalle della Francia e davanti al Galles. Il match si giocherà a Dublino, dopo l’inversione di campo decisa in settimana, ed avrà inizio alle ore 13.00 Italiane. Il match tra Irlanda ed Italia, così come è stato nella prima fase a gironi per gli altri due incontri delle azzurre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre tutte le tre odierne finali del torneo saranno trasmesse in streaming su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021), sabato 24 aprile, si conclude il Sei2021 dicon le finali: l’, che ha chiuso la Pool A alle spalle dell’Inghilterra e davanti alla Scozia, si giocherà il terzo posto assoluto nel torneo con l’, seconda classificata nella Pool B alle spalle della Francia e davanti al Galles. Il match si giocherà a Dublino, dopo l’inversione di campo decisa in settimana, ed avrà inizio alle ore 13.00ne. Il match traed, così come è stato nella prima fase a gironi per gli altri due incontri delle azzurre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre tutte le tre odierne finali del torneo saranno trasmesse insu Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà ...

