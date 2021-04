Inter-Verona (25 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 24 aprile 2021) Conte è riuscito a guadagnare un punto sul Milan anche dopo il secondo pareggio esterno consecutivo, l’Inter è in un momento di calo ma ha di nuovo un vantaggio in doppia cifra sui rossoneri e mancano nove punti per tornare a festeggiare uno scudetto che manca dal 2010. Il Verona arriva a San Siro con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) Conte è riuscito a guadagnare un punto sul Milan anche dopo il secondo pareggio esterno consecutivo, l’è in un momento di calo ma ha di nuovo un vantaggio in doppia cifra sui rossoneri e mancano nove punti per tornare a festeggiare uno scudetto che manca dal 2010. Ilarriva a San Siro con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO #InterVerona, Abisso sarà l'arbitro della partita in programma domenica alle 15 ?? - Inter : ??? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo: c'è da preparare la sfida di domenica #InterVerona ??… - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - infobetting : Inter-Verona (25 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Domy26905519 : Probabile Inter - Verona ??? Siete d'accordo? Io una cosa la cambierei?? -