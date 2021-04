Inter, è corsa a due tra Bain Capital e Oaktree Capital Bank: il punto della situazione (Di sabato 24 aprile 2021) Inter vicina ad una svolta societaria Sarebbe sempre più vicina la svolta societaria in casa Inter con Suning che non ha risolto del tutto i suoi problemi economici. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per un nuovo ingresso societario in casa nerazzurra con due fondi USA, Oaktree Capital Bank e Bain Capital, pronti ad entrare a far parte del club di Viale della Liberazione. Nel frattempo, però, “i manager di LionRock Capital, il fondo di Hong Kong titolare del 31% dell’Inter, sarebbero sempre più esasperati dalla riluttanza di Suning nel decidersi a cedere la proprietà nerazzurra, nonostante una ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 aprile 2021)vicina ad una svolta societaria Sarebbe sempre più vicina la svolta societaria in casacon Suning che non ha risolto del tutto i suoi problemi economici. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per un nuovo ingresso societario in casa nerazzurra con due fondi USA,, pronti ad entrare a far parte del club di VialeLiberazione. Nel frattempo, però, “i manager di LionRock, il fondo di Hong Kong titolare del 31% dell’, sarebbero sempre più esasperati dalla riluttanza di Suning nel decidersi a cedere la proprietà nerazzurra, nonostante una ...

