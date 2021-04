Inter, accordo trovato con il fondo: arrivano 250 milioni (Di sabato 24 aprile 2021) Un accordo che sembra essere in fase di definizione, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e ... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 aprile 2021) Unche sembra essere in fase di definizione, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e ...

