Inter, 250 milioni in arrivo: quanti ne resteranno per il mercato? (Di sabato 24 aprile 2021) Nessun mini - prestito iniziale da 100 - 150 milioni di euro, bensì un totale da 250. E qui è sfida tra i colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management. Presto l'Inter respirerà ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Nessun mini - prestito iniziale da 100 - 150di euro, bensì un totale da 250. E qui è sfida tra i colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management. Presto l'respirerà ...

Advertising

Gazzetta_it : #Zhang trova i soldi: Inter-fondo, accordo, ecco 250 milioni in più - ZZiliani : Da fonte londinese molto attendibile (ramo private equity): 1. I 250 milioni dati a #Zhang sono per il 30% del valo… - PACMAN4976 : Stamattina ho letto che per coprire le prossime scadenze l'Inter è riuscita ad ottenere un prestito di 250 milioni… - Gazzetta_it : Inter, 250 milioni in arrivo: quanti ne resteranno per il mercato? #SerieA - Interismo8 : RT @ZZiliani: Da fonte londinese molto attendibile (ramo private equity): 1. I 250 milioni dati a #Zhang sono per il 30% del valore di libr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter 250 Inter, 250 milioni in arrivo: quanti ne resteranno per il mercato? Nessun mini - prestito iniziale da 100 - 150 milioni di euro, bensì un totale da 250. E qui è sfida tra i colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management. Presto l'Inter respirerà grazie all'intervento del fondo, che metterà al sicuro i conti e permetterà di ...

Inter, l'indiscrezione su Conte scatena la polemica ... "Da fonte londinese molto attendibile (ramo private Equity): i 250 milioni dati a Zhang sono per il 30% del valore di libro dell'Inter con possibilità di cambiamento del management; a Conte verrà ...

Soldi in arrivo per l’Inter: 250 milioni di finanziamento, il club potrebbe finire in pegno Sport Fanpage Inter, arrivano gli americani: ecco la scelta di Suning. Sponsor e stipendi: la situazione Il paradosso è che nell'incertezza sul futuro societario dell'Inter c'è una certezza: Steven Zhang non ha nessuna voglia di mollare l'Inter. Il presidente nerazzurro la prossima settimana sbarcherà a ...

Inter, l’indiscrezione su Conte scatena la polemica Secondo alcune fonti i due fondi intenzionati a investire nel club avrebbero chiesto anche una riduzione dello stipendio del tecnico ...

Nessun mini - prestito iniziale da 100 - 150 milioni di euro, bensì un totale da. E qui è sfida tra i colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management. Presto l'respirerà grazie all'intervento del fondo, che metterà al sicuro i conti e permetterà di ...... "Da fonte londinese molto attendibile (ramo private Equity): imilioni dati a Zhang sono per il 30% del valore di libro dell'con possibilità di cambiamento del management; a Conte verrà ...Il paradosso è che nell'incertezza sul futuro societario dell'Inter c'è una certezza: Steven Zhang non ha nessuna voglia di mollare l'Inter. Il presidente nerazzurro la prossima settimana sbarcherà a ...Secondo alcune fonti i due fondi intenzionati a investire nel club avrebbero chiesto anche una riduzione dello stipendio del tecnico ...