Insigne | trattative per il rinnovo ferme Al momento ci sono altre priorità

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO UN BIG AZZURRO ANCORA SENZA RINNOVO, ADESSO PUO' ANDARE VIA GRATIS. ORA PUO' SUCCEDERE DI TUTTO,… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – Insigne, rifiutata la proposta di rinnovo: la situazione: Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne trattative

...campo di, in quel ruolo il Milan ha ' Leao, Rebic e Hauge. Il vero obiettivo dei rossoneri è un trequartista che possa prendere il posto di Calhanoglu '. Calciomercato Napoli: le...... agente di Lorenzoe di altri calciatori. Una visita che è stata definita 'di cortesia', ma ... Sicuramente è un po' presto per parlare di, però è logico che il summit tra le parti ...Insigne, rinnovo ancora fero Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al momento le trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne ...La società è impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine e tagliare il monte stipendi. Insigne invece ha capito che non è il momento di forzare ...