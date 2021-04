Inedito asse Forza Italia e M5S sul Superbonus

Leggi su urbanpost

(Di sabato 24 aprile 2021) 24 aprile 2021 –110 proroga? Il testo del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) è stato presentato ieri in Parlamento dal primo ministro Mario Draghi. Sebbeneavesse inserito la misura tra le proposte vincolanti per il Pnrr, il piano non comprende una proroga deldel 110% fino al 2023. M5S esono compatti nel reclamare il-M5S Secondo, la proroga deldel 110% era una richiesta vincolante. La risoluzione votata in data 22 aprile alla Camera e indirizzata al Governo chiedeva di “prorogare la misura del110 ...