Indonesia: trovati relitti, il sottomarino è affondato (Di sabato 24 aprile 2021) I soccorritori ne sono sicuri, i relitti trovati in mare appartengono al KRI Nanggala 402, e lo hanno dichiarato affondato. L'imbarcazione era dispersa da mercoledì nello stretto di Bali, con 53 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) I soccorritori ne sono sicuri, iin mare appartengono al KRI Nanggala 402, e lo hanno dichiarato. L'imbarcazione era dispersa da mercoledì nello stretto di Bali, con 53 ...

Advertising

GDS_it : Indonesia, trovati resti del sottomarino scomparso: 'È affondato, nessuna speranza per l'equipaggio'… - ilmessaggeroit : #sottomarino scomparso in #indonesia, trovati alcuni oggetti della nave - rosatoeu : Indonesia, trovati in mare relitti del sottomarino scomparso. Sono ormai quasi nulle le speranze di salvare i 53 ma… - zazoomblog : Indonesia: trovati relitti del sottomarino disperso - #Indonesia: #trovati #relitti - notizietweet : #NEW Indonesia, trovati in mare resti del sottomarino scomparso -