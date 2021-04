India travolta dalla pandemia | nuovo record mondiale di casi

Advertising

MrAndrewQ : L'India travolta dal Covid, ospedali senza ossigeno, 2mila morti in 24 ore e #Salvini discute sul posticipare il #coprifuoco di un’ora. - claudina1947 : RT @voceditalia: L’India travolta dal virus, ospedali senza ossigeno - cburgazzi : RT @voceditalia: L’India travolta dal virus, ospedali senza ossigeno - voceditalia : L’India travolta dal virus, ospedali senza ossigeno - laregione : India travolta dal virus, ospedali senza ossigeno -

dal virus, ospedali senza ossigenoda una seconda ondata di Covid - 19, l'ha sfiorato i 315mila nuovi contagi e superato i 2mila morti in 24 ore, una cifra che finora ...L', nel mondo è uno dei paesi di punta per la capacità produttiva di siringhe. Alcune fabbriche hanno ritmi di 6000 al minuto; perfino l'industria farmaceutica è all'avanguardia. Come è stata ...Emergenza Covid in India, nuovo record di casi: sono 340.000 in 24 ore. Il sistema sanitario è al collasso, quello funerario è già saltato.“A dispetto di previsioni catastrofiche secondo le quali saremmo stati travolti da uno tsunami di infezioni, abbiamo salvato molte vite: l’India è il Paese col più basso tasso di mortalità del mondo.