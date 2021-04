In Uganda nuovo Centro di chirurgia pediatrica di Emergency (Di sabato 24 aprile 2021) Tre sale operatorie, uno staff di 385 persone, progettato gratuitamente da Renzo Piano. Agli under 18 è dedicata questa eccellenza sanitaria in un paese di oltre 44 milioni di abitanti e i chirurghi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) Tre sale operatorie, uno staff di 385 persone, progettato gratuitamente da Renzo Piano. Agli under 18 è dedicata questa eccellenza sanitaria in un paese di oltre 44 milioni di abitanti e i chirurghi ...

Advertising

emergency_ong : #UGANDA La nostra presidente @rossmiccio, dal “Children’s Surgical Hospital” di #Entebbe, ci parla di questo nuovo… - Daniele_Manca : #Emergency, il nuovo ospedale dei bambini di Renzo Piano e Gino Strada in Uganda, @ggschiavi @corriere (con video) - emergency_ong : Nel nostro nuovo ospedale in #Uganda – il Centro di chirurgia pediatrica di #Entebbe – tutto è pronto in attesa dei… - silvamarcoange1 : RT @galatacla: UGANDA, dove mortalità infantile sotto i 5anni è di 49morti su 1000nati, x il30% provocata dalla mancanza di cure chirurgich… - DavideBattin : RT @galatacla: UGANDA, dove mortalità infantile sotto i 5anni è di 49morti su 1000nati, x il30% provocata dalla mancanza di cure chirurgich… -