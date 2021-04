In Inghilterra boicottaggio social dei club di Premier (e non solo): basta razzismo (Di sabato 24 aprile 2021) basta social. In Inghilterra, da venerdì, quattro giorni di sciopero sui social. L’obiettivo è costringere Facebook e Twitter ad assumere provvedimenti contro il dilagante razzismo. Dalle 15 di venerdì prossimo a mezzanotte di lunedì nessun club di Premier, delle varie leghe, FA Cup, Super League femminile scriverà nulla sui social. Ultimamente Marcus Rashford, Tyrone Mings dell’Aston Villa e il figlio del giocatore del Tottenham Heung-min sono stati vittime degli attacchi. L’obiettivo è sensibilizzare Facebook e Twitter a fare molto di più . BREAKING: all of English football (clubs, governing bodies, players) will boycott social media from next Friday until the Monday 3 May in response to abuse on those platforms ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021). In, da venerdì, quattro giorni di sciopero sui. L’obiettivo è costringere Facebook e Twitter ad assumere provvedimenti contro il dilagante. Dalle 15 di venerdì prossimo a mezzanotte di lunedì nessundi, delle varie leghe, FA Cup, Super League femminile scriverà nulla sui. Ultimamente Marcus Rashford, Tyrone Mings dell’Aston Villa e il figlio del giocatore del Tottenham Heung-min sono stati vittime degli attacchi. L’obiettivo è sensibilizzare Facebook e Twitter a fare molto di più . BREAKING: all of English football (s, governing bodies, players) will boycottmedia from next Friday until the Monday 3 May in response to abuse on those platforms ...

Advertising

napolista : In Inghilterra boicottaggio social dei club di Premier (e non solo): basta razzismo Da venerdì 30 alla mezzanotte… - Al___Zheimer : @DonatoEuropa @andagn però è interessante che solo in Italia ci sia questo ampio consenso (sulla carta) per la Supe… -