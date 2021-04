In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Aprile: Dove Roma sfuma tra le ville dell’Olgiata e i casolari della Cassia, ecco la campagna che si affaccia sul lago di Bracciano (Di sabato 24 aprile 2021) Bongiorno Italia di Marco Travaglio Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una dichiarazione di Salvini dopo il video di Grillo sulle accuse al figlio: “Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato, dato che è lo stesso della ragazza che ha denunciato lo stupro, ovvero Giulia Bongiorno”. Né Salvini Condannata l’agenzia L’Aifa rinnova tutti gli interinali, tranne una: incinta Scadono i contratti di 44 lavoratori interinali e vengono rinnovati tutti tranne uno: quello di una donna in congedo per gravidanza. Questa plateale discriminazione di genere non si è verificata in un’azienda privata; a mandare a casa l’impiegata incinta, mentre tutti i colleghi ottenevano la proroga, è stata l’Agenzia italiana del farmaco. È successo nel L’inchiesta di Genova “Concessione violata e report ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Bongiorno Italia di Marco Travaglio Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una dichiarazione di Salvini dopo il video di Grillo sulle accuse al figlio: “Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato, dato che è lo stessoragazza che ha denunciato lo stupro, ovvero Giulia Bongiorno”. Né Salvini Condannata l’agenzia L’Aifa rinnova tutti gli interinali, tranne una: incinta Scadono i contratti di 44 lavoratori interinali e vengono rinnovati tutti tranne uno: quello di una donna in congedo per gravidanza. Questa plateale discriminazione di genere non si è verificata in un’azienda privata; a mandare a casa l’impiegata incinta, mentre tutti i colleghi ottenevano la proroga, è stata l’Agenzia italiana del farmaco. È successo nel L’inchiesta di Genova “Concessione violata e report ...

