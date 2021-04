In arrivo 5 milioni di dosi in 10 giorni, Figliuolo punta a 500mila al giorno (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l’ufficio del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo indicando i nuovi “target crescenti” per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all’obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile. Ad oggi l?81,21% degli over 80 e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Un over 80 su due - il 53,82% - è stato vaccinato anche con il richiamo. Sono invece il 94,93% gli ospiti delle Rsa che hanno avuto almeno una dose. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5didi vaccino. Lo afferma l’ufficio del commissario per l’emergenza Francescoindicando i nuovi “target crescenti” per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all’obiettivo disomministrazioni alentro la fine di aprile. Ad oggi l?81,21% degli over 80 e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Un over 80 su due - il 53,82% - è stato vaccinato anche con il richiamo. Sono invece il 94,93% gli ospiti delle Rsa che hanno avuto almeno una dose.

Ultime Notizie dalla rete : arrivo milioni In arrivo 5 milioni di dosi in 10 giorni, Figliuolo punta a 500mila al giorno Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l'ufficio del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo indicando i nuovi 'target crescenti' per le regioni nel periodo 23 - 29 aprile che consentiranno, ...

Vaccini, in Italia somministrate oltre 17 milioni di dosi. In arrivo 5 milioni

