Impasse del Consiglio dei ministri sul Pnrr, poi Draghi rassicura l’Ue. Su Superbonus impegno a trovare le risorse (Di sabato 24 aprile 2021) Alla fine è l'intervento di 'Super Mario' in prima persona, con una telefonata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen a sciogliere l'Impasse sul Pnrr, dopo ore di trattati ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 24 aprile 2021) Alla fine è l'intervento di 'Super Mario' in prima persona, con una telefonata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen a sciogliere l'sul, dopo ore di trattati ... sul sito.

Advertising

RDomaine : RT @aggravivda: Il futuro del #Superbonus110 è più in pericolo a causa della nostra burocrazia che per l’attuale impasse #RecoveryPlan - aggravivda : Il futuro del #Superbonus110 è più in pericolo a causa della nostra burocrazia che per l’attuale impasse #RecoveryPlan - lucabattanta : RT @lucianoghelfi: Una telefonata fra #Draghi e #VonDerLeyen nelle scorse ore avrebbe sbloccato l’impasse sul #RecoveryPlan nel confronto c… - cmanara77 : RT @lucianoghelfi: Una telefonata fra #Draghi e #VonDerLeyen nelle scorse ore avrebbe sbloccato l’impasse sul #RecoveryPlan nel confronto c… - MoniShantiRani : RT @lucianoghelfi: Una telefonata fra #Draghi e #VonDerLeyen nelle scorse ore avrebbe sbloccato l’impasse sul #RecoveryPlan nel confronto c… -