Il vero verdetto della Corte costituzionale tedesca? L’Ue è destinata a rimanere incompiuta (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Negli ultimi dodici anni l’Europa ha attraversato due crisi epocali. La prima quella partita dal 2009 che ha rischiato seriamente di fare implodere l’Unione monetaria. La seconda è quella che stiamo vivendo oggi e che sta dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’incapacità di dare risposte concrete e veloci per combattere la pandemia. Questo sia da un punto di vista sanitario che economico. Anche tra gli euroentusiasti, quelli che “senza l’Europa non ce l’avremmo mai fatta” si sta facendo strada, seppure a fatica, una piccola dose di scetticismo. Impossibile anche per loro negare l’evidenza, ma la giustificazione a tanta inefficienza è diventata “l’Unione Europea è imperfetta, ma non deve essere vista come una cosa statica bensì come un processo che ci porterà ad una Europa integrata politicamente e fiscalmente”. Il Next Generation Eu, il farraginoso piano di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Negli ultimi dodici anni l’Europa ha attraversato due crisi epocali. La prima quella partita dal 2009 che ha rischiato seriamente di fare implodere l’Unione monetaria. La seconda è quella che stiamo vivendo oggi e che sta dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’incapacità di dare risposte concrete e veloci per combattere la pandemia. Questo sia da un punto di vista sanitario che economico. Anche tra gli euroentusiasti, quelli che “senza l’Europa non ce l’avremmo mai fatta” si sta facendo strada, seppure a fatica, una piccola dose di scetticismo. Impossibile anche per loro negare l’evidenza, ma la giustificazione a tanta inefficienza è diventata “l’Unione Europea è imperfetta, ma non deve essere vista come una cosa statica bensì come un processo che ci porterà ad una Europa integrata politicamente e fiscalmente”. Il Next Generation Eu, il farraginoso piano di ...

Advertising

IlPrimatoN : Gli europeisti hanno poco da esultare per la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca. Ecco perché #UE - Perla19733917 : @ClinicamenteB @intuslegens Si questo è vero, anch’io penso che in fondo lui non conti granché, comunque chi per lu… - Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: 'Spero che questo verdetto porti conforto a chi ha vissuto la stessa cosa.Non penso che il caso #Chauvin porterà un grande c… - GrazianaVella : RT @Radio1Rai: 'Spero che questo verdetto porti conforto a chi ha vissuto la stessa cosa.Non penso che il caso #Chauvin porterà un grande c… - valevolatile : RT @Radio1Rai: 'Spero che questo verdetto porti conforto a chi ha vissuto la stessa cosa.Non penso che il caso #Chauvin porterà un grande c… -