"Il sottomarino è affondato", trovati oggetti e detriti. Dramma e mistero in Indonesia: 53 morti, cosa c'è dietro alla strage (Di sabato 24 aprile 2021) Sono stati trovati in mare i relitti che apparterrebbero al sottomarino Kri Nanggala 402, disperso da giorni con 53 membri d'equipaggio nello stretto di Bali, in Indonesia, dove era impegnato in un'esercitazione militare con siluri veri. La notizia è stata confermata da fonti militari: "Negli ultimi giorni abbiamo recuperato detriti e oggetti dall'ultima posizione da cui il sommergibile è andato in immersione", ha spiegato alla stampa il capo della marina Yudo Margono. "Gli oggetti non sarebbero usciti dal sottomarino se non ci fosse stata una pressione esterna o senza danni al suo lanciasiluri", ha rimarcato. Insomma, nessuna speranza di trovare qualche superstite, speranze già ridotte ai minimi termini perché le riserve di ossigeno all'interno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Sono statiin mare i relitti che apparterrebbero alKri Nanggala 402, disperso da giorni con 53 membri d'equipaggio nello stretto di Bali, in, dove era impegnato in un'esercitazione militare con siluri veri. La notizia è stata confermata da fonti militari: "Negli ultimi giorni abbiamo recuperatodall'ultima posizione da cui il sommergibile è andato in immersione", ha spiegatostampa il capo della marina Yudo Margono. "Glinon sarebbero usciti dalse non ci fosse stata una pressione esterna o senza danni al suo lanciasiluri", ha rimarcato. Insomma, nessuna speranza di trovare qualche superstite, speranze già ridotte ai minimi termini perché le riserve di ossigeno all'interno del ...

