Il reato di revenge porn spiegato attraverso la serie tv “Nudes”

(Di sabato 24 aprile 2021) Disponibile dallo scorso 20 Aprile sulla piattaforma streaming Rai Play, latv “” affronta il tema delintrodotto dalla Legge Codice Rosso del 2019 E’ disponibile dallo scorso 20 Aprile sulla piattaforma streaming Rai Play, “”,antologica in dieci puntate diretta da Laura Luchetti e tratta dall’omonimo format norvegese di NRK, collettivo di autori già dietro al successo internazionale “Skam”. Il, rubricato all’interno della Legge Codice Rosso del 9 Agosto 2019 come “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, tema solo sfiorato nella terza stagione di Skam Italia, corre in “” lungo l’intero arco narrativo e tiene insieme le storie ...

Il reato di revenge porn prima non esisteva. E l'allungamento del termine per la denuncia da 6 a 12 mesi nemmeno. "Nella mia lunga esperienza ho conosciuto donne che hanno avuto bisogno anche di anni per riconoscere a se stesse, e poi ad un magistrato, di essere state vittime di un abuso sessuale"