Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Marcello in trappola? Vuole lasciare Milano (Di sabato 24 aprile 2021) Come già sappiamo, con il mese di maggio si concluderanno le vicende della quinta stagione (la terza in formato quotidiano) de Il paradiso delle signore, ma al momento non è ancora facile individuare quale possa essere il finale d'annata per i vari protagonisti della fiction daily. Per molti di loro, infatti, la situazione appare ancora molto "fluida" e tra i personaggi che al momento vivono nell'incertezza c'è sicuramente Marcello (Pietro Masotti). Leggi anche: IL paradiso delle signore 5, anticipazioni di lunedi 26 aprile 2021 Nei mesi scorsi abbiamo visto il Barbieri cadere nella rete del losco "Mantovano", da cui sembrava poi essersi finalmente liberato visto l'arresto del losco individuo. Quest'ultimo, invece, ha rimesso nei guai il nostro ...

