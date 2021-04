Il padre di lei non approva la relazione, i fidanzatini consumano il dramma (Di sabato 24 aprile 2021) In Campania una coppia di fidanzatini ha deciso di uccidere il padre di lei che non vedeva di buon occhio la loro relazione. Polizia (AdobeStock)Una terribile notizia ha scosso improvvisamente la comunità di Cervinara, in provincia di Avellino. Due fidanzatini, infatti, si sono resi protagonisti di un crimine assurdo ed efferato. A.C., geometra di 53 anni e dipendente della FCA non approvava la relazione che ave intrapreso la figlia. La ragazza, infatti, si era legata sentimentalmente ad un 23enne pregiudicato, che faceva anche uso di droga. I due fidanzatini, secondo gli inquirenti, avrebbero deciso da tempo di commettere un crimine davvero efferato. Nella tarda serata di ieri, mentre il padre di lei dormiva sul divano hanno deciso ... Leggi su chenews (Di sabato 24 aprile 2021) In Campania una coppia diha deciso di uccidere ildi lei che non vedeva di buon occhio la loro. Polizia (AdobeStock)Una terribile notizia ha scosso improvvisamente la comunità di Cervinara, in provincia di Avellino. Due, infatti, si sono resi protagonisti di un crimine assurdo ed efferato. A.C., geometra di 53 anni e dipendente della FCA nonva lache ave intrapreso la figlia. La ragazza, infatti, si era legata sentimentalmente ad un 23enne pregiudicato, che faceva anche uso di droga. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero deciso da tempo di commettere un crimine davvero efferato. Nella tarda serata di ieri, mentre ildi lei dormiva sul divano hanno deciso ...

Advertising

bbbbaires : Il 5 è il compleanno di mia madre (e mio padre vabbè) e lei voleva uscire a cena Spero di non stare male - RobertaVestri : RT @adelestancati: Lei non riusciva a condividere la disperazione con mio padre come aveva condiviso la felicità #ScrittoriEAmanti Lily K… - Nicola23453287 : RT @mariamarilucen: A #Milano un somalo aggredisce una bambina di 6 anni e il di lei padre. Abbiamo fatto entrare il peggio, ora iniziamo a… - VivianaP1511 : RT @mariamarilucen: A #Milano un somalo aggredisce una bambina di 6 anni e il di lei padre. Abbiamo fatto entrare il peggio, ora iniziamo a… - ellellev_ : RT @docdrugztore: Storia familiare ai tempi della #Covid19: lei è insegnante alla materna. Contagiata a scuola da alcuni bambini positivi,… -