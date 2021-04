Il mondo della cultura piange la scomparsa di Milva

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 aprile 2021) É la cantante italiana con più album realizzati ma é stata anche una tra le interpreti più apprezzate del repertorio di Brecht MILANO – Ilin lutto. Oggi, sabato 24 aprile, si é spenta nella sua casa di Milano, “La Rossa” per il colore dei capelli o la “Pantera di Goro” per il luogo natale, ma soprattutto interprete unica e protagonista di un pezzo indimenticabilestorianostra musica. Malata da tempo di Alzheimer, come dichiarato dalla figlia all’Ansa, l’artista aveva recentemente contratto il Covid., all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939. Popolare in Italia e all’estero, ha trionfato sui palcoscenici di gran parte del globo, ottenendo particolari consensi, oltre che in Italia, soprattutto in ...