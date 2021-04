Il ministro Speranza per fare il punto sulle riaperture e Domenica In (Di sabato 24 aprile 2021) Nella 33ma puntata in onda su Rai 1 il 25 aprile anche Rocio, Gregoraci, Claudia Pandolfi e l’intervista a Piera Maggio mamma di Denise Pipitone ROMA – La 33^ puntata di ‘Domenica In’, in onda Domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In apertura interverrà il ministro della Salute Roberto Speranza per fare il punto sul nuovo Decreto riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. In studio interverrà Piera Maggio la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Rocio Munoz Morales si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’. Elisabetta Gregoraci interverrà ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) Nella 33ma puntata in onda su Rai 1 il 25 aprile anche Rocio, Gregoraci, Claudia Pandolfi e l’intervista a Piera Maggio mamma di Denise Pipitone ROMA – La 33^ puntata di ‘In’, in onda25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In apertura interverrà ildella Salute Robertoperilsul nuovo Decretoin vigore da lunedì 26 aprile. In studio interverrà Piera Maggio la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Rocio Munoz Morales si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’. Elisabetta Gregoraci interverrà ...

