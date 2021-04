«Il Ministero sapeva che il Morandi era da chiudere ma si è disinteressato del problema» (Di sabato 24 aprile 2021) Per la Procura di Genova, anche il Ministero dei Trasporti ha le sue colpe nel crollo del Ponte Morandi. sapeva dello stato di degrado del viadotto, ma si disinteressò del problema. Lo scrivono i pm nell’atto di conclusione delle indagini. Scrivono nero su bianco che i dirigenti del Mit hanno «omesso di vigilare sul comportamento di Autostrade per l’Italia e così facendo hanno violato gli obblighi imposti dalla normativa e dalla concessione». In particolare, a finire nel mirino degli inquirenti è il manager della Direzione vigilanza sui concessionari autostradali, Vincenzo Cinelli. I pm lo accusano di aver agito con superficialità. «Non solo non procedendo ad ispezioni, visite e controlli diretti del Ponte Morandi, ma neppure richiedendo alla società concessionaria informazioni e documentazioni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Per la Procura di Genova, anche ildei Trasporti ha le sue colpe nel crollo del Pontedello stato di degrado del viadotto, ma si disinteressò del. Lo scrivono i pm nell’atto di conclusione delle indagini. Scrivono nero su bianco che i dirigenti del Mit hanno «omesso di vigilare sul comportamento di Autostrade per l’Italia e così facendo hanno violato gli obblighi imposti dalla normativa e dalla concessione». In particolare, a finire nel mirino degli inquirenti è il manager della Direzione vigilanza sui concessionari autostradali, Vincenzo Cinelli. I pm lo accusano di aver agito con superficialità. «Non solo non procedendo ad ispezioni, visite e controlli diretti del Ponte, ma neppure richiedendo alla società concessionaria informazioni e documentazioni ...

Advertising

napolista : «Il Ministero sapeva che il #Morandi era da chiudere ma si è disinteressato del problema» Sul Secolo XIX le conclus… - giovanniralli12 : Lo sapeva la Cucinotta , ma il ministero dalla salute no. - enzo_aa : @JamesZaky @GiuseppeEvangeo @Alegrazioli @enricoruggeri @Stefanialove_of Si ma, se contestualizzi, allora non si sa… - SorryNs : RT @2002MMAD0691: #Speranza mi ricorda il sindaco di Roma Marino, tutto accadeva ma lui non sapeva mai nulla, probabilmente potrebbe esser… - Esterin62237737 : RT @2002MMAD0691: #Speranza mi ricorda il sindaco di Roma Marino, tutto accadeva ma lui non sapeva mai nulla, probabilmente potrebbe esser… -