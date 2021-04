Il giorno in cui cominciò il grande pogrom contro la politica (Di sabato 24 aprile 2021) Filippo Facci ha scritto un libro bellissimo, 30 aprile 1993 (Marsilio), che si legge con autentico dolore, perché aggiunge pochissimo ai fatti, agli atti e alle parole dei protagonisti di quella giornata. Politici, magistrati, giornalisti (soprattutto giornalisti). E obiettivamente non è un bel vedere. In questo assomiglia a un altro bel libro dedicato allo stesso tema, con titolo simile e stesso editore, scritto nel 2016 da Mattia Feltri: Novantatré. La giornata che dà il titolo al libro di Facci è quella in cui tirarono le monetine contro Bettino Craxi, e non è ancora finita. Perché il 30 aprile 1993 da un certo punto di vista è uno spartiacque, un momento unico e decisivo nella storia dell’Italia contemporanea, ma da un altro punto di vista – anzi, da milioni di altri punti di vista – è il nostro giorno della Marmotta, l’inizio di una catena di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 aprile 2021) Filippo Facci ha scritto un libro bellissimo, 30 aprile 1993 (Marsilio), che si legge con autentico dolore, perché aggiunge pochissimo ai fatti, agli atti e alle parole dei protagonisti di quella giornata. Politici, magistrati, giornalisti (soprattutto giornalisti). E obiettivamente non è un bel vedere. In questo assomiglia a un altro bel libro dedicato allo stesso tema, con titolo simile e stesso editore, scritto nel 2016 da Mattia Feltri: Novantatré. La giornata che dà il titolo al libro di Facci è quella in cui tirarono le monetineBettino Craxi, e non è ancora finita. Perché il 30 aprile 1993 da un certo punto di vista è uno spartiacque, un momento unico e decisivo nella storia dell’Italia contemporanea, ma da un altro punto di vista – anzi, da milioni di altri punti di vista – è il nostrodella Marmotta, l’inizio di una catena di ...

