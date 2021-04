Il diritto alla salute vale per tutti: si sospendano i brevetti sui vaccini Covid (Di sabato 24 aprile 2021) di Giovanni Casciaro La pandemia Covid-19 ha richiamato numerose riflessioni e iniziative sul diritto alla salute. Fra le tante merita particolare attenzione la petizione, riportata sul sito noprofitonpandemic.eu/it, diretta alla Commissione Europea da rilevanti organizzazioni della società civile. Con essa si richiede a questa istituzione di fare tutto quanto in suo potere affinché i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino l’accessibilità alle cure. La petizione afferma il diritto universale alla cura, rispondendo così, oltre che a un obbligo etico, a una ineludibile necessità motivata dall’emergenza sanitaria. È risaputo che le popolazioni povere, non coperte da vaccinazione, possono diventare focolai di virus con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) di Giovanni Casciaro La pandemia-19 ha richiamato numerose riflessioni e iniziative sul. Fra le tante merita particolare attenzione la petizione, riportata sul sito noprofitonpandemic.eu/it, direttaCommissione Europea da rilevanti organizzazioni della società civile. Con essa si richiede a questa istituzione di fare tutto quanto in suo potere affinché i diritti di proprietà intellettuale, compresi i, non ostacolino l’accessibilità alle cure. La petizione afferma iluniversalecura, rispondendo così, oltre che a un obbligo etico, a una ineludibile necessità motivata dall’emergenza sanitaria. È risaputo che le popolazioni povere, non coperte da vaccinazione, possono diventare focolai di virus con ...

