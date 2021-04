Il Covid sulla vetta del mondo: contagiato uno scalatore sul Monte Everest (Di sabato 24 aprile 2021) Il Coronavirus non conosce confini tanto che dopo aver infettato tutto il mondo ora ha raggiunto anche la montagna più alta del pianeta, l’Everest. In particolare – come ha svelato la Bbc – a risultare infetto al Covid-19 è lo scalatore norvegese Erlend Ness che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari essendo stato ricoverato per ben otto notti, così da isolarlo, in un ospedale di Kathmandu, in Nepal. Naturalmente visto che Ness non era da solo ma era al capo di una spedizione anche gli altri compagni di viaggio sono stati costretti alla quarantena, ma per loro è bastato il campo base. La confessione dello scalatore: “Non molti usavano le mascherine” Il Nepal è stato gravemente colpito dalla pandemia così come tutta l’Asia, ma fino a oggi non si era contato nessun caso nell’area del ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) Il Coronavirus non conosce confini tanto che dopo aver infettato tutto ilora ha raggiunto anche la montagna più alta del pianeta, l’. In particolare – come ha svelato la Bbc – a risultare infetto al-19 è lonorvegese Erlend Ness che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari essendo stato ricoverato per ben otto notti, così da isolarlo, in un ospedale di Kathmandu, in Nepal. Naturalmente visto che Ness non era da solo ma era al capo di una spedizione anche gli altri compagni di viaggio sono stati costretti alla quarantena, ma per loro è bastato il campo base. La confessione dello: “Non molti usavano le mascherine” Il Nepal è stato gravemente colpito dalla pandemia così come tutta l’Asia, ma fino a oggi non si era contato nessun caso nell’area del ...

