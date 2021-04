“Il Covid è arrivato in Italia dai turisti cinesi”. Il report che inchioda Speranza e i negazionisti del Pd (Di sabato 24 aprile 2021) La pessima notizia per Roberto Speranza e per i suoi consulenti al ministero della Salute è arrivata ieri dall’Università di Padova. Il paziente zero di Vo’ Euganeo, la prima vittima Italiana di Covid, è stato contagiato dalla coppia di turisti cinesi poi ricoverati allo Spallanzani. Segno che il “virus cinese”, come amava definirlo il presidente ameriano Trump, poteva essere limitato se solo le frontiere si fossero chiuse in tempo, come chiedevano Meloni e Salvini, accusati per questo di xenofobia. Il paziente zero contagiato dal virus portato dai turisti cinesi Ecco i fatti. Il ceppo virale circolante a Vo’ Euganeo, a inizio pandemia, è risultato infatti identico a quello di due turisti cinesi. Ad annunciare la scoperta i ricercatori ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) La pessima notizia per Robertoe per i suoi consulenti al ministero della Salute è arrivata ieri dall’Università di Padova. Il paziente zero di Vo’ Euganeo, la prima vittimana di, è stato contagiato dalla coppia dipoi ricoverati allo Spallanzani. Segno che il “virus cinese”, come amava definirlo il presidente ameriano Trump, poteva essere limitato se solo le frontiere si fossero chiuse in tempo, come chiedevano Meloni e Salvini, accusati per questo di xenofobia. Il paziente zero contagiato dal virus portato daiEcco i fatti. Il ceppo virale circolante a Vo’ Euganeo, a inizio pandemia, è risultato infatti identico a quello di due. Ad annunciare la scoperta i ricercatori ...

