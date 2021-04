Il caso del Superbonus: ci sono 18 miliardi ma non bastano per la proroga al 2023. Forza Italia e M5s all’attacco: “Indispensabile” (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 19:32 Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, esulta: “La bozza del Recovery Plan proroga il Superbonus 110% al 2023, come auspicato da Forza Italia per rilanciare il settore edilizio”. Passa un’ora e mezza e nel partito di Silvio Berlusconi l’umore cambia e partono gli strali: “Il super bonus è una misura importante. Per noi Indispensabile con adeguati finanziamenti”. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle, che quella misura l’ha voluta: Stefano Buffagni twitta che “Il Superbonus è una misura che sta producendo risultati importantissimi per l’intero settore dell’edilizia e per l’economia in generale. La proroga fino al 2023 è Indispensabile per far ripartire ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 19:32 Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di, esulta: “La bozza del Recovery Planil110% al, come auspicato daper rilanciare il settore edilizio”. Passa un’ora e mezza e nel partito di Silvio Berlusconi l’umore cambia e partono gli strali: “Il super bonus è una misura importante. Per noicon adeguati finanziamenti”. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle, che quella misura l’ha voluta: Stefano Buffagni twitta che “Ilè una misura che sta producendo risultati importantissimi per l’intero settore dell’edilizia e per l’economia in generale. Lafino alper far ripartire ...

