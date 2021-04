Il Capitol riapre con i grande successi della stagione | sale aperte da lunedì

(Di sabato 24 aprile 2021)il CinemaMultisala di Bergamo26 aprile. S«i torna in sala, dopo mesi di chiusura al pubblico, si riprende conentusiasmo e un pizzico di emozione. Ad accoglierci ci sono dei veri capolavori, attesissimi in sala» spiegano dalla sala cinematografica.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capitol riapre

Corriere della Sera

Se il governo non ci dà una risposta la prossima volta andremo in 10.000 a Roma Perché si è messo il copricapo da sciamano, stile Jack Angeli aHill, ed è andato a Roma alla manifestazione di ...Ora sila discussione sulla sicurezza del Congresso . Il 23 marzo scorso era stato rimosso l'anello più esterno degli sbarramenti, nonostante il parere contrario dei vertici della Us...Riapre il Cinema Capitol Multisala di Bergamo lunedì 26 aprile. S«i torna in sala, dopo mesi di chiusura al pubblico, si riprende con grande entusiasmo e un pizzico di emozione. Ad accoglierci ci sono ...Michele Nolli, gestore della multisala Capitol di Bergamo, unico complesso cinematografico rimasto nel centro della città lombarda che solo fino ai primi anni ottanta contava 30 sale, ne è consapevole ...