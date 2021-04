Il 25 aprile | troviamoci sul sito del campo

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 24 aprile 2021) Ancora malamente conosciuti in Italia, i campi di concentramento fascisti per gli Jugoslavi, dopo la occupazione fascista della Jugoslavia (iniziata il 61941), attirano l'attenzione di un sempre maggior numero di studiosi. È una pagina che la pubblicistica ha indagato in ritardo e, spesso, in maniera reticente: dell'esistenza dei campi non parla alcun manuale di storia per le scuole. A Visco, provincia di Udine, si conserva, nei suoi tratti essenziali, uno di questi luoghi di vergogna e dolore: l'ex …