Ida Platano, la reazione davanti alla nuova coppia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Di sabato 24 aprile 2021) “Sono una nuova Ida”. Inizia così l’intervista che Ida Platano ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne poco dopo il suo ritorno in studio. La dama di Brescia è stata a lungo lontana da cavalieri e parterre dopo la fine della sua travagliata storia con Riccardo Guarnieri, ma ora ha deciso di rimettersi in gioco. “Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte – ha proseguito sulle pagine del settimanale – Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i fatti”.



