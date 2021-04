Icardi come Totti: il cucchiaio su rigore nel match Metz-Psg [VIDEO] (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg è piena in corsa per la vittoria della Ligue 1, in attesa di Lione-Lilla è tornato in vetta alla classifica. Un grande protagonista delle ultime partite è stato Mauro Icardi, l’ex Inter ha messo a segno un gol su rigore con il cucchiaio. Il Psg passa in vantaggio con un gol di Mbappé, reazione del Metz che trova il pareggio con Centonze. Ancora Mbappè porta in vantaggio il Psg, all’89’ è Icardi a chiudere definitivamente i conti. L’argentino si conferma un ottimo calciatore anche dal punto di vista tecnico: l’attaccante ha chiuso i conti con un bellissimo cucchiaio su calcio di rigore, una giocata ‘alla Totti’. In basso il VIDEO. A lo Panenka ? Mauro Icardi pico el penal e hizo el tercero para ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg è piena in corsa per la vittoria della Ligue 1, in attesa di Lione-Lilla è tornato in vetta alla classifica. Un grande protagonista delle ultime partite è stato Mauro, l’ex Inter ha messo a segno un gol sucon il. Il Psg passa in vantaggio con un gol di Mbappé, reazione delche trova il pareggio con Centonze. Ancora Mbappè porta in vantaggio il Psg, all’89’ èa chiudere definitivamente i conti. L’argentino si conferma un ottimo calciatore anche dal punto di vista tecnico: l’attaccante ha chiuso i conti con un bellissimosu calcio di, una giocata ‘alla’. In basso il. A lo Panenka ? Mauropico el penal e hizo el tercero para ...

Advertising

CalcioWeb : #Icardi grande protagonista con il #Psg: il gol con il cucchiaio - JBP_OfficialTW : Andare sotto ogni post di Biasin e scrivere 'e Icardi?' credo sia l'unico modo per fargli capire come ci si sente a… - lo_spallettone : @Matteo_NFL @LucaRovisoINTER @MassimoTurrini7 @biscone69 @MauroIcardi Si però un concetto deve essere chiaro quando… - Inter_Rompi : @lo_spallettone Sia ben chiaro. Icardi è un merda ed è stato trattato fin troppo bene. Prima che qualcuno capisca d… - lo_spallettone : @Inter_Rompi Ma sarò onesto Icardi caratterialmente e come persona in primis ha sbagliato tutto se non fosse stato… -