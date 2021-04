I Verdi primo partito in Germania. I rischi dell’ideologia “gretina” al potere (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Il prossimo 26 settembre si terranno le nuove elezioni federali per il rinnovo del Bundestag, a meno di un improvviso rinvio derivante dall’emergenza pandemica. Stando agli ultimi sondaggi ed ai risultati delle recenti tornate elettorali avvenute in alcuni Lander è probabile che i Verdi diventino in Germania il primo partito. Stando agli ultimi sondaggi, infatti, la Cdu (formazione dell’attuale cancelliera Angela Merkel, prossima al pensionamento) avrebbe subito una consistente perdita di consenso. Il crollo della forza politica tedesca che ha svolto maggior opera di egemonia in Europa nel corso degli scorsi anni non può, tuttavia, pienamente soddisfarci. Se il principale potere decisionale si riversasse nelle mani degli ecologisti mainstream rischieremmo l’avvento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Il prossimo 26 settembre si terranno le nuove elezioni federali per il rinnovo del Bundestag, a meno di un improvviso rinvio derivante dall’emergenza pandemica. Stando agli ultimi sondaggi ed ai risultati delle recenti tornate elettorali avvenute in alcuni Lander è probabile che idiventino inil. Stando agli ultimi sondaggi, infatti, la Cdu (formazione dell’attuale cancelliera Angela Merkel, prossima al pensionamento) avrebbe subito una consistente perdita di consenso. Il crollo della forza politica tedesca che ha svolto maggior opera di egemonia in Europa nel corso degli scorsi anni non può, tuttavia, pienamente soddisfarci. Se il principaledecisionale si riversasse nelle mani degli ecologisti mainstreameremmo l’avvento di ...

Advertising

GiovannaSandr16 : RT @IlPrimatoN: Se i Verdi in #Germania dovessero diventare primo partito, si aprirà una nuova stagione di egemonia in salsa 'gretina' htt… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Se i Verdi in #Germania dovessero diventare primo partito, si aprirà una nuova stagione di egemonia in salsa 'gretina' htt… - IlPrimatoN : Se i Verdi in #Germania dovessero diventare primo partito, si aprirà una nuova stagione di egemonia in salsa 'greti… - gionatanews : San Patrizio, trifogli, birra e serpenti - Riflessioni di Loris Cozzolino* autore della Pagina Facebook Ogni santo… - minilau_ : Le mie amiche che lunedì vogliono trascinarmi alla Fenice per sentire Verdi e io amo Verdi ho una playlist di sola… -