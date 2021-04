I tifosi della Fiorentina caricano la squadra: striscione contro la Juventus [VIDEO] (Di sabato 24 aprile 2021) Si avvicina sempre di più il sentitissimo match della 33esima giornata del campionato di Serie A, si affrontato Fiorentina e Juventus in un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre non possono permettersi un passo falso, i viola sono alla ricerca di punti per la salvezza mentre la squadra di Pirlo deve raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La vigilia della partita è stata caldissima, i tifosi della Fiorentina hanno chiesto a gran voce una reazione e la vittoria. E’ stato esposto uno striscione: “Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere. Lottate da leoni o levatevi dai cogl…”. Poi alcuni cori: “Fuori le palle, se andiamo in B vi facciamo un culo cosi”, “bisogna correre per vincere”. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Si avvicina sempre di più il sentitissimo match33esima giornata del campionato di Serie A, si affrontatoin un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre non possono permettersi un passo falso, i viola sono alla ricerca di punti per la salvezza mentre ladi Pirlo deve raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La vigiliapartita è stata caldissima, ihanno chiesto a gran voce una reazione e la vittoria. E’ stato esposto uno: “Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere. Lottate da leoni o levatevi dai cogl…”. Poi alcuni cori: “Fuori le palle, se andiamo in B vi facciamo un culo cosi”, “bisogna correre per vincere”. ...

