I nuovi casi positivi in Italia

(Di sabato 24 aprile 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 24 aprile 2021. Coronavirus, bilancio del 24 aprile: 13.817e 322 morti in più su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

Nella Asl di Latina sono 176 ie si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 73 e 80 anni con patologie. ...I dati della regione Sono 45 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 24 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. Iportano il totale complessivo delle persone affette da virus da inizio epidemia a 10643. I positivi attuali sono 781, - 60 rispetto a ieri, di cui 41 ricoverati in ospedale, 11 in terapia ...PIEMONTE – L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che ad oggi, sabato 24 aprile, sono 821 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 101 dopo test antigenico), pari al ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.