I no-vax prendono di mira Milva perché si era vaccinata contro il Covid (Di sabato 24 aprile 2021) Milva si era vaccinata contro il Covid il 26 marzo e lo aveva pubblicato su Facebook invitando a fare altrettanto. “Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui” aveva scritto in un post con allegato uno scatto del momento in cui era stata vaccinata e rivolgendo un invito alle migliaia di persone che seguono la sua pagina: “Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus”. E oggi c’è chi non ha rinunciato a commenti sarcastici. Sotto il post, oggi si trova scritto “Ti ha fatto proprio bene questo vaccino vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio” o “Non lo dovevi proprio fare....un’altra vittima dell’ignoranza e della fiducia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021)si erailil 26 marzo e lo aveva pubblicato su Facebook invitando a fare altrettanto. “Io mi vaccinotengo alla mia vita a e alla vita altrui” aveva scritto in un post con allegato uno scatto del momento in cui era statae rivolgendo un invito alle migliaia di persone che seguono la sua pagina: “Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus”. E oggi c’è chi non ha rinunciato a commenti sarcastici. Sotto il post, oggi si trova scritto “Ti ha fatto proprio bene questo vaccino vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio” o “Non lo dovevi proprio fare....un’altra vittima dell’ignoranza e della fiducia ...

