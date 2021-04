I conti di Piero Chiara con le sue radici siciliane (Di sabato 24 aprile 2021) I romanzi e i racconti di Piero Chiara mi appassionano grazie al loro caratteristico radicamento geografico: per me siciliano intriso di umori mediterranei, il paesaggio lacustre di Luino ha qualcosa di esotico. Analogamente mi affascinano certi austeri film nordeuropei, per esempio quelli dello svedese Ingmar Bergman, mentre guardando gli splendidi film del regista turco Nuri Bilge Ceylan ho l’impressione di respirare un’aria familiare. Sono i paradossi delle identità culturali. Le pagine di Piero Chiara sembrano scritte da un lombardo da sette generazioni, eppure suo padre era un siciliano trasferitosi al nord per lavoro. Per fare i conti con le proprie radici siciliane, Chiara viaggiò nell’isola e scrisse il memoriale “Con la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) I romanzi e i racdimi appassionano grazie al loro caratteristico radicamento geografico: per me siciliano intriso di umori mediterranei, il paesaggio lacustre di Luino ha qualcosa di esotico. Analogamente mi affascinano certi austeri film nordeuropei, per esempio quelli dello svedese Ingmar Bergman, mentre guardando gli splendidi film del regista turco Nuri Bilge Ceylan ho l’impressione di respirare un’aria familiare. Sono i paradossi delle identità culturali. Le pagine disembrano scritte da un lombardo da sette generazioni, eppure suo padre era un siciliano trasferitosi al nord per lavoro. Per fare icon le proprieviaggiò nell’isola e scrisse il memoriale “Con la ...

GianluigiNuzzi : Il giudice che non pagava i conti a Milano di lussuosi ristoranti tra tartufo e portate di pesce e’ Piero Gamacchio… - SkyTG24 : Milano, non pagava conti di ristoranti e bar: accertamenti su giudice - Coscenzioso6 : Giustizia, chiede l'aspettativa Piero Gamacchio, il giudice della sentenza del crack Ambrosiano: non pagava conti a… - ForzaGiorgia2 : RT @GianluigiNuzzi: ++++ Piero Gamacchio, il giudice della corte d’Appello di Milano che non pagava i conti nei ristoranti e si era fatto p… - ForzaGiorgia2 : RT @GianluigiNuzzi: Il giudice che non pagava i conti a Milano di lussuosi ristoranti tra tartufo e portate di pesce e’ Piero Gamacchio, pr… -