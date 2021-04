I 14 mesi che ci hanno fatto ripensare alla morte e alla libertà (Di sabato 24 aprile 2021) Con il passaggio in zona gialla della gran parte delle regioni e la riapertura di servizi simbolici come i ristoranti, si può dire che lunedì usciremo dal nostro secondo lockdown. Un lockdown per molti aspetti diverso dal primo, con un’estate tutto sommato abbastanza spensierata a dividerli. Tuttavia, tra alti e bassi è da circa 14 mesi, da quel fatidico 9 marzo 2020, che la nostra vita è cambiata. E se tante analisi e discussioni sono state – giustamente – dedicate ai cambiamenti pratici, di prassi che questo periodo ha portato, molta meno attenzione è stata data ai cambi di prospettiva, ai mutamenti profondi che sono avvenuti nel nostro modo di guardare alla vita. Sono in particolare due le convinzioni che la pandemia ha messo in crisi: la prima era di poter trovare la libertà ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Con il passaggio in zona gidella gran parte delle regioni e la riapertura di servizi simbolici come i ristoranti, si può dire che lunedì usciremo dal nostro secondo lockdown. Un lockdown per molti aspetti diverso dal primo, con un’estate tutto sommato abbastanza spensierata a dividerli. Tuttavia, tra alti e bassi è da circa 14, da quel fatidico 9 marzo 2020, che la nostra vita è cambiata. E se tante analisi e discussioni sono state – giustamente – dedicate ai cambiamenti pratici, di prassi che questo periodo ha portato, molta meno attenzione è stata data ai cambi di prospettiva, ai mutamenti profondi che sono avvenuti nel nostro modo di guardarevita. Sono in particolare due le convinzioni che la pandemia ha messo in crisi: la prima era di poter trovare la...

Advertising

riotta : Prima e oltre la politica, @AndreaRomano9 è un amico. Il dramma umano che racconta, da mesi non riuscire a seppelli… - AndreaRomano9 : .@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 me… - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - robertoverdi9 : @ParticipioPart @granatiere1906 @ceferinout Il granatiere ???????????????? Mesi e mesi ad implorare Cantone e poi il niente… - PaoloCaminiti1 : RT @LaVeritaWeb: Tolti i fondi che verranno assorbiti da progetti già in corso, riceveremo solo 30 miliardi aggiuntivi ogni 12 mesi. Una ci… -