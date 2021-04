Houston Rockets: Tad Brown lascia la società (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo oltre 20 anni di presidenza, Tad Brown lascia gli Houston Rockets. Una decisione giunta al termine di una stagione travagliata per gli addii di Mike D’Antoni, del general manager Daryl Morey e del giocatore simbolo, James Harden, passato ai Nets. Houston Rockets: cosa ha detto Tad Brown? Dopo essere stato ringraziato da tutta l’organizzazione per il lavoro svolto, Tad Brown si è congedato cosi: “È tempo di darsi una mossa e prendere parte alle prossime avventure che mi riserverà la vita. Lavorare con i Rockets è stata una delle cose che mi ha reso di più orgoglioso in tutta la mia vita. È stato il viaggio di una vita intera”. Ha poi concluso: “È stato un autunno davvero complicato per me. Le persone che hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo oltre 20 anni di presidenza, Tadgli. Una decisione giunta al termine di una stagione travagliata per gli addii di Mike D’Antoni, del general manager Daryl Morey e del giocatore simbolo, James Harden, passato ai Nets.: cosa ha detto Tad? Dopo essere stato ringraziato da tutta l’organizzazione per il lavoro svolto, Tadsi è congedato cosi: “È tempo di darsi una mossa e prendere parte alle prossime avventure che mi riserverà la vita. Lavorare con iè stata una delle cose che mi ha reso di più orgoglioso in tutta la mia vita. È stato il viaggio di una vita intera”. Ha poi concluso: “È stato un autunno davvero complicato per me. Le persone che hanno ...

