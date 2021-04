Hockey pista, Coppa Italia 2021: la finale sarà tra Forte dei Marmi e Lodi, Follonica ko agli shootout (Di sabato 24 aprile 2021) sarà tra GDS Impianti Forte dei Marmi e Amatori Wasken Lodi la finalissima della Coppa Italia di Hockey su pista 2021, con le due semifinali odierne che hanno riservato molto spettacolo, iniziando proprio dal primo confronto, e dal derby toscano. A fronteggiare Forte dei Marmi è stata infatti la Gelileo Follonica, che è passata per due volte in vantaggio con la doppietta di Francesco Banini, venendo però raggiunta prima da Federico Ambrosio e poi da Jordi Burgaya. Capitan Federico Pagnini ha poi fallito un penalty, ed ecco che Marti Casas e Federico Ambrosio hanno effettuato il primo vero allungo dei rosso-blu, sul 4-2. Follonica non ha però perso la testa, e anzi è ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)tra GDS Impiantideie Amatori Waskenla finalissima delladisu, con le due semifinali odierne che hanno riservato molto spettacolo, iniziando proprio dal primo confronto, e dal derby toscano. A fronteggiaredeiè stata infatti la Gelileo, che è passata per due volte in vantaggio con la doppietta di Francesco Banini, venendo però raggiunta prima da Federico Ambrosio e poi da Jordi Burgaya. Capitan Federico Pagnini ha poi fallito un penalty, ed ecco che Marti Casas e Federico Ambrosio hanno effettuato il primo vero allungo dei rosso-blu, sul 4-2.non ha però perso la testa, e anzi è ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista PICS. Recupero e riqualificazione del pattinodromo La pista all'aperto sarà adattata per la pratica sportiva dell'hockey e del pattinaggio artistico e si doterà di un anello esterno sopraelevato nelle curve per le corse, con una nuova illuminazione ...

Primo trionfo della storia per l'Engas ...Serie B dell'Engas Hockey Vercelli ha vinto la Coppa Italia di categoria. Oggi, sabato 24 aprile, la formazione allenata da Andrea Perroni ha battuto per 5 - 3 in finale l'Amatori Pesaro, sulla pista ...

Hockey pista, Coppa Italia 2021: calendario, programma, orari, tv e streaming dell'evento OA Sport Hockey, Amatori in finale di Coppa Italia L’Amatori batte il Sarzana in rimonta e conquista la finale di Coppa Italia contro il Forte dei Marmi. Sfida tiratissima nella semifinale disputata sabato sera al “PalaForte, ...

Hockey pista, Coppa Italia 2021: la finale sarà tra Forte dei Marmi e Lodi, Follonica ko agli shootout Sarà tra GDS Impianti Forte dei Marmi e Amatori Wasken Lodi la finalissima della Coppa Italia di hockey su pista 2021, con le due semifinali odierne che hanno riservato molto spettacolo, iniziando pro ...

