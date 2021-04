Highlights Real Madrid-Betis 0-0, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) I VIDEO Highlights del match tra Real Madrid e Real Betis, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Liga 2020/2021 e terminato in parità sullo 0-0. Gli uomini di Zidane non sono riusciti a sfruttare le tre occasioni ghiotte avute con Rodrygo prima e con Modric poi. La formazione ospite è stata abile a non dare spazio e grazie agli interventi del portiere ha tenuto la porta inviolata, portandosi a casa un punto. Ecco le immagini salienti del match. IL RESOCONTO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Idel match tra, valevole per la trentaduesima giornata del campionato die terminato in parità sullo 0-0. Gli uomini di Zidane non sono riusciti a sfruttare le tre occasioni ghiotte avute con Rodrygo prima e con Modric poi. La formazione ospite è stata abile a non dare spazio e grazie agli interventi del portiere ha tenuto la porta inviolata, portandosi a casa un punto. Ecco le immagini salienti del match. IL RESOCONTO DEL MATCH SportFace.

