“Hai mai baciato una donna?” | Belen si confessa | La risposta della showgirl (Di sabato 24 aprile 2021) Entrata solo da qualche giorno nel suo settimo mese di gravidanza Belen Rodriguez di rientro dalle Maldive dove si è concessa una vacanza di relax con il suo Antonino Spinalbese, ha risposto alle domande curiose dei followers che su Instagram non hanno mancato anche di provare a metterla in imbarazzo. Belen-Rodriguez-solonotizie24Belen Rodriguez: “…solo qualche volta per gioco” Belen sta vivendo un momento felice, fra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta di Luna Mari e questo è per lei qualcosa che considera magico. Tuttavia i followers le hanno chiesto quanti chili ha preso finora e lei non ha esitato a mostrare il peso sulla bilancia, ha anche rivelato d’aver avuto qualche dubbio inziale su Antonino vista la sua giovane età ma nonostante questo in breve tempo ha capito che l’hair stylist è un ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Entrata solo da qualche giorno nel suo settimo mese di gravidanzaRodriguez di rientro dalle Maldive dove si è concessa una vacanza di relax con il suo Antonino Spinalbese, ha risposto alle domande curiose dei followers che su Instagram non hanno mancato anche di provare a metterla in imbarazzo.-Rodriguez-solonotizie24Rodriguez: “…solo qualche volta per gioco”sta vivendo un momento felice, fra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta di Luna Mari e questo è per lei qualcosa che considera magico. Tuttavia i followers le hanno chiesto quanti chili ha preso finora e lei non ha esitato a mostrare il peso sulla bilancia, ha anche rivelato d’aver avuto qualche dubbio inziale su Antonino vista la sua giovane età ma nonostante questo in breve tempo ha capito che l’hair stylist è un ...

