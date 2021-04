Guardiani della Galassia: la collocazione cronologica dell’Holiday Special nel MCU (Di sabato 24 aprile 2021) A proposito dell'Holiday Special dei Guardiani della Galassia, James Gunn ha spiegato la sua collocazione cronologica nel Marvel Cinematic Universe. James Gunn ha spiegato su Twitter dove si situerà nella cronologia del Marvel Cinematic Universe l'imminente Holiday Special dei Guardiani della Galassia. Il regista ha postato un'immagine della copertina della prima stesura del copione, e ha poi risposto ad alcune domande dei fan nelle risposte al tweet originale. Qui sotto potete vedere il post di Gunn con la foto della sceneggiatura: Tra le domande c'era appunto quella su dove si situeranno gli eventi dello Speciale, dato che già dal 2017 non è più ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) A proposito dell'Holidaydei, James Gunn ha spiegato la suanel Marvel Cinematic Universe. James Gunn ha spiegato su Twitter dove si situerà nella cronologia del Marvel Cinematic Universe l'imminente Holidaydei. Il regista ha postato un'immaginecopertinaprima stesura del copione, e ha poi risposto ad alcune domande dei fan nelle risposte al tweet originale. Qui sotto potete vedere il post di Gunn con la fotosceneggiatura: Tra le domande c'era appunto quella su dove si situeranno gli eventi delloe, dato che già dal 2017 non è più ...

