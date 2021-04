Grillo, la Lega fa chiarezza: «Salvini non ha mai parlato dell’inchiesta con la Bongiorno» (Di sabato 24 aprile 2021) «Matteo Salvini non ha mai parlato di informazioni riservate sull’inchiesta a carico di Ciro Grillo. Non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all’avvocato Giulia Bongiorno come fonte di informazioni segrete». La nota della Lega è priva di sbavature. E arroventa ancor di più la polemica sulle presunte rivelazioni sull’inchiesta giudiziaria che vede alla sbarra per stupro il 19enne figlio di Beppe Grillo. Protagoniste due donne: la Bongiorno, nella veste di Legale della presunta vittima e dello stesso Salvini, e la grillina Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia. Quest’ultima, citando un retroscena del Tempo aveva accusato la parlamentare di aver passato notizie coperte da segrete al capo del Carroccio. In suo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) «Matteonon ha maidi informazioni riservate sull’inchiesta a carico di Ciro. Non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all’avvocato Giuliacome fonte di informazioni segrete». La nota dellaè priva di sbavature. E arroventa ancor di più la polemica sulle presunte rivelazioni sull’inchiesta giudiziaria che vede alla sbarra per stupro il 19enne figlio di Beppe. Protagoniste due donne: la, nella veste dile della presunta vittima e dello stesso, e la grillina Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia. Quest’ultima, citando un retroscena del Tempo aveva accusato la parlamentare di aver passato notizie coperte da segrete al capo del Carroccio. In suo ...

