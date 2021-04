**Grillo: fonti Lega, 'Salvini non ha mai parlato diell'inchiesta con Bongiorno, stop falsità'** (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Matteo Salvini non ha mai parlato di informazioni riservate sull'inchiesta a carico di Ciro Grillo, non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all'avvocato Giulia Bongiorno come fonte di informazioni segrete". Lo dicono fonti della Lega dopo le polemiche dei giorni scorsi. "Pochi giorni fa, un unico quotidiano ha riportato un virgolettato generico e falso, una errata ricostruzione dell'intervista rilasciata dal leader della Lega alla trasmissione di Rete4, Quarta Repubblica, andata in onda lunedì scorso", sottolineano. "Resta l'indignazione e lo sconcerto per polemiche montate su un falso, e soprattutto per un sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, che si è permessa insinuazioni infamanti sulla base di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Matteonon ha maidi informazioni riservate sull'a carico di Ciro Grillo, non si è mai sognato di chiederle, non ne ha mai fatto cenno all'avvocato Giuliacome fonte di informazioni segrete". Lo diconodelladopo le polemiche dei giorni scorsi. "Pochi giorni fa, un unico quotidiano ha riportato un virgolettato generico e falso, una errata ricostruzione dell'intervista rilasciata dal leader dellaalla trasmissione di Rete4, Quarta Repubblica, andata in onda lunedì scorso", sottolineano. "Resta l'indignazione e lo sconcerto per polemiche montate su un falso, e soprattutto per un sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, che si è permessa insinuazioni infamanti sulla base di ...

