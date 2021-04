Grey’s Anatomy 17X14: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di sabato 24 aprile 2021) Grey’s Anatomy 17X14 va in onda sulla ABC americana giovedì 6 maggio 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOGrey’s Anatomy 17X14: trama e spoilerL’episodio Grey’s Anatomy 17X14 si intitola Look Up Child ispirato all’omonimo brano di Lauren Daigle che in italiano significa “guarda su bambino”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Jackson va in viaggio ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 24 aprile 2021)va in onda sulla ABC americana giovedì 6 maggio 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodiosi intitola Look Up Child ispirato all’omonimo brano di Lauren Daigle che in italiano significa “guarda su bambino”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Jackson va in viaggio ...

