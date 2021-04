Gotti | “Nelle ultime partite penalizzati dagli episodi Abbiamo problemi in attacco | ci può essere una chance per Braaf”

(Di sabato 24 aprile 2021) Alla vigilia della gara contro il Benevento, il tecnico dell’Udinese, Luca, ha parlato in conferenza stampa ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero. Queste le sue parole. Sulle prestazioni della squadra: “La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono glie i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degliche avvengono all’interno delle due aree di rigore”. Suiindopo gli stop di Nestorovski e Llorente: “Lunedì Nestorovski sarà visitato a Roma dal prof. Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. A lui faccio un grande in bocca al lupo. Anche Llorente ha un piccolo ...

E la difesa proverà a ripetersi come in partitequali soprattutto in trasferta (18 punti conquistati) è stata irreprensibile. Immaginarsi una partita difensiva da parte della truppa di, ...... quattro sconfitteultime cinque gare per i friulani, solo un successoultime 16 ...recupera De Paul dalla squalifica ed è pronto a lanciare da titolare in attacco il 18enne olandese ...Luca Gotti ha parlato in conferenza alla vigilia di Benevento-Udinese. Mister, la partita di domani sarà fondamentale per archiviare il discorso salvezza e cercare di essere ...Di seguito le parole di mister Gotti alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Benevento. Mister, la partita di domani sarà fondamentale per archiviare il discorso salvezza e cercare di essere ...