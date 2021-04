Golf | Oosthuizen e Schwartzel sono in testa dopo tre giri al Zurich Classic 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Si è concluso da poco il terzo giro alof New Orleans, torneo a coppie che fa un po’ da variazione sul tema all’interno del calendario 2020-del PGA Tour.i fourball odierni, al comando cii sudafricani Louise Charl, che grazie al -9 odierno si portano al comando a quota -19. Al secondo posto la coppia australiana formata da Marc Leishman e Cameron Smith e quella americana che si compone di Cameron Champ e Tony Finau, a -18; questi ultimi guidavano la classifica ieri e vengono così superati in un caso e raggiunti nell’altro. Quarti, ancora in quota USA, Bubba Watson e Scottie Scheffler, chea -17 insieme ai norvegesi Viktor Hovland e Kris Ventura. Sesto il duo belga-inglese con Thomas Pieters e ...

