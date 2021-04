Gli Usa riconoscono per la prima volta il genocidio armeno: “Ricordiamo affinché non si ripeta”. Turchia: “Non accettiamo lezioni” (Di sabato 24 aprile 2021) Il genocidio armeno è un argomento sensibile per il governo turco, pronto a scagliarsi contro chiunque voglia ricordare le deportazioni e le uccisioni di circa 1,5 milioni di armeni tra il 1915 e il 1916, quando era ancora in piedi l’Impero Ottomano. Ma quest’anno, in occasione del 106esimo anniversario della tragedia e dopo che né Barack Obama né Donald Trump avevano voluto prendere posizioni nette per non intaccare i rapporti diplomatici con Ankara, la nuova amministrazione di Joe Biden ha deciso di riconoscere, per la prima volta nella storia americana, il genocidio armeno. Una scelta che ha provocato la scontata quanto dura reazione del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e quella invece soddisfatta del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Ilè un argomento sensibile per il governo turco, pronto a scagliarsi contro chiunque voglia ricordare le deportazioni e le uccisioni di circa 1,5 milioni di armeni tra il 1915 e il 1916, quando era ancora in piedi l’Impero Ottomano. Ma quest’anno, in occasione del 106esimo anniversario della tragedia e dopo che né Barack Obama né Donald Trump avevano voluto prendere posizioni nette per non intaccare i rapporti diplomatici con Ankara, la nuova amministrazione di Joe Biden ha deciso di riconoscere, per lanella storia americana, il. Una scelta che ha provocato la scontata quanto dura reazione del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e quella invece soddisfatta del primo ministro, Nikol Pashinyan, che ha ...

